"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

‘Gerçek işsiz sayısı altı milyon’

19 Haziran 2018, Salı 22:57
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi’nin (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıkladığı sigortalı verilerini karşılıklı değerlendirmesi ile “gerçek işsiz sayısının 6 milyon 18 bin kişi olduğuna” dikkat çekti.

DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada, “TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10.1 olarak açıklandı. Geniş tanımlı işsizlikte ise ümitsiz olanların sayısı 635 bin olarak açıklanırken, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı ise bir milyon 580 bin olarak hesaplandı” denildi. DİSK-AR tarafından yapılan değerlendirmede,  TÜİK verilerine göre dar tanımlı (standart) işsizlik oranı 10.1 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 17.7 olarak hesaplandı. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 21.8 olurken sayısı 2.5 milyonu aştı. Yükseköğrenim işsizliği yüzde 11 oldu. İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir. Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.’’ ifadelerine yer verildi.

Etiketler: işsizlik
Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençlerden mesaj var

    Madenci aileleri: Hesap sandıkta sorulacak

    Her 2 saniyede 1 mülteci

    Tartışmalı karar: ABD 'BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

    Ölçümüz hukukun üstünlüğü olacak

    Barış ve huzurun yeniden inşası için çalışacağız

    Demirel: “Üstadın lisanı müthiş bir ansiklopedidir”

    Şartlar şimdi mi oluştu?

    Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a balistik füze fırlattı

    Akşener: 'Yönetim değişirse Türkiye ayağa kalkacak'

    IMF kapısı yine göründü

    ‘MEB’in ciddiyeti zarar görüyor’

    İnce yabancı basında "Erdoğan'ı terleten adam" olarak anılıyor

    Kanada'da 'Cami saldırganına' 150 yıl hapis cezası

    Akşener Düzce'de konuştu: 'Eğitim sistemini düzelteceğiz'

    ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'nden 'İsrail'e Haksızlık!' yapıldığı gerekçesiyle ayrılacak

    Fransa'dan ABD'ye göçmen tepkisi

    Avrupa Konseyi 24 Haziran seçimleri için 33 kişilik heyet gönderiyor

    "Türk askerinin Menbiç'e girdiği haberleri doğru değildir"

    Rusya'dan ABD'ye ekonomi misillemesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran tarihî fırsat
    M. Latif SALİHOĞLU

    Camili-namazlı fotoğraf
    Ali FERŞADOĞLU

    Zalim yöneticiler niçin başımıza musallat oluyor?
    Faruk ÇAKIR

    Şartlar şimdi mi oluştu?
    Genel

    Yeni Asya'ya özür borcunuz var
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Mahpushane çocukları
    Mustafa ORAL

    Gözyaşlarımızın rengi birdir
    Cevher İLHAN

    Seçim için ABD’nin “Menbiç hediyesi”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gençlerden mesaj var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.