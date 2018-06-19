‘Gerçek işsiz sayısı altı milyon’

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi’nin (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıkladığı sigortalı verilerini karşılıklı değerlendirmesi ile “gerçek işsiz sayısının 6 milyon 18 bin kişi olduğuna” dikkat çekti.

DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada, “TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10.1 olarak açıklandı. Geniş tanımlı işsizlikte ise ümitsiz olanların sayısı 635 bin olarak açıklanırken, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı ise bir milyon 580 bin olarak hesaplandı” denildi. DİSK-AR tarafından yapılan değerlendirmede, TÜİK verilerine göre dar tanımlı (standart) işsizlik oranı 10.1 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 17.7 olarak hesaplandı. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 21.8 olurken sayısı 2.5 milyonu aştı. Yükseköğrenim işsizliği yüzde 11 oldu. İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir. Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.’’ ifadelerine yer verildi.

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