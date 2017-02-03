Ekonomi yazarı Güngör Uras, ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazısında "2017 yılına iyi başlayamadık" dedi.

Güngör Uras, Milliyet'de yayınlanan dünkü (2 Ocak 2017) yazısında şöyle dedi: Ocak ayı ihracat gelirimiz, olması gereken büyüklükte değil. 2017 yılına iyi başlayamadık. Ocak ayında ihracat 10.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Normal olarak aylık ihracat gelirimizin 12 milyar doların altına düşmemesi gerekiyor. Ocaktan önceki aylarda, aralık ayında ihracat geliri 12.8 milyar dolar, kasım ayında 12.7 milyar dolar, ekim ayında 12.8 milyar dolardı. 2013 yılının ocak ayında ihracat gelirimiz 11.5 milyar dolar olmuştu. 2014 Ocak ayında 12.4 milyar dolar, 2015 yılında 12.3 milyar dolar ihracat gelirimiz oldu. Sadece 2016 yılı ocak ayında beklenmedik bir şekilde ihracat geliri 9.5 milyar dolara geriledi. 2016 yılı ocak ayındaki bu kötü rakam ile 2017 yılı ocak ayının yetersiz rakamını karşılaştırarak, “Son 49 ayın ihracat rekorunu kırdık” demek yanıltıcı olur. Gerçekçi olalım. 2017 yılına kötü başladık. Durumun iyi olmadığını görerek, yılın kalan aylarında ihracatı artırmaya dönük çabalarımızı artırmak zorundayız.

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