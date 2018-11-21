Geri dönüşüm sektöründeki öncü firma konkordato ilan etti

Türkiye’nin ilk sıvı atık bertaraf tesisini inşa eden, geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Anatolian Pars Group konkordato ilan etti.

Merkezi Kocaeli'de bulunan Anatolian Pars Group ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren grup sektöre 2003 yılında kurulan Arı Arıtma ile girmişti. 2005 yılında Lisanslı Liman Atık Alım Tesisi'ni kuran grup 2008 yılında Türkiye'nin ilk Lisanslı Çamur Kurutma Tesisi Bumerang'ı faaliyete geçirdi. Atıktan enerji de üreten grup, 2012'de Zeus Enerji isimli firmayı kurdu. Son olarak 2014'te Türkiye'nin ilk Sıvı Atık Bertaraf Tesisi'ni kuran Anatolian Pars Grorup son günlerde girdiği maddi sıkıntıları aşmak için Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. 3 AY MÜHLET VERİLDİ Başvuruyu inceleyen mahkeme Anatolian Pars Group'a ait Umut Serdar Yalçın, Arı Arıtma İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Oğul Enerji Anonim Şirketi, RDF Kontamine Atık Bertaraf Ve Geri Kazanım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, SRF Entegre Atık Yönetimi Anonim Şirketi ve Zeus Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verdi. 3 aylık konkordato ilan eden grup şirketleri için nihai konkordato duruşması 15 Şubat'ta saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Sputnik Türkiye

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