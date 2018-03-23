Gıda Bakanlığı, 173 firmaya ait hileli ürünleri açıkladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün kamuoyuna açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinde, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi. Böylece, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında bakanlıkça 2012'den bu yana 769 firmaya ait 1605 parti ürünün ismi açıklanmış oldu. Listede tek tırnaklı ve domuz eti tespit edilen lokantalar da yer aldı. Bakanlığın yayınladığı listeye ulaşmak için tıklayınız.

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