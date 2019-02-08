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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Gıda fiyatları belediyelerle inmez

08 Şubat 2019, Cuma 18:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yükselen sebze-meyve fiyatları için “Biberiydi, domatesiydi, gerekirse ayar çekme kararı aldık” demesinden sonra ne yapılacağı belli oldu.

Belediyeler gelecek haftadan sonra tanzimli satışa başlayacak. Tüketiciye uygun fiyattan satışı öngören tanzimli satış, gelecek hafta Ankara ve İstanbul’da başlayacak. Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın iddiasına göre, tanzimli satışa 2 yıl önce başlayan İzmir Tire Süt Kooperatifi gibi ürünler kooperatiflerden mi temin edilecek yoksa ihale açılıp rant mı dönecek sorusu gündeme geldi. Tarımdaki yüksek girdiler ve plansız üretim gibi yapısal sorunlar çözülmeden gıda fiyatlarının düşmeyeceğini söyleyen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Özden Güngör, “Hal Yasasıyla, tanzimli satışla fiyatlar düşmez. Girdi maliyetlerini düşürün, bakın gıda fiyatları nasıl düşecek! Ayrıca tanzimli satıştan kim kazanacak, kimlere rant verilecek” dedi. Son dönemde gıda fiyatlarının ‘spekülatif’ ya da ‘fırsatçılar’ algısıyla tartışıldığına dikkat çeken Güngör, bu durumun asıl sorunu gölgelediğinin altını çizdi. Güngör, “Tarım şu anda yerlerde sürünüyor. Çiftçi bir yandan yüksek girdi maliyetleriyle diğer yandan da iklim değişikliğiyle uğraşıyor. Tarım alanları daraldı. Önce bu sorunları çözmek lâzım” diye konuştu.

Etiketler: gıda, sebze, meyve, zam, enflasyon
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