Gıda israfından kaçının

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Kurban Bayramı tatilinde özellikle her şey dahil otellerde konaklayacak vatandaşlarımız gıda israfından kaçınsınlar” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünyada ve Türkiye’de ciddî boyutlara ulaşan gıda israfının, tatil dönemlerinde artış gösterdiğine dikkati çekerek, “Kurban Bayramı tatilinde özellikle her şey dahil otellerde konaklayacak vatandaşlarımız gıda israfından kaçınsınlar.” ifadelerini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, ATO üyeleri başta olmak üzere bütün vatandaşların ve İslâm âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, Bayramın israfın önüne geçilmesine vesile olmasını diledi.

Dünyada ve Türkiye’de ciddî boyutlara ulaşan gıda israfının tatil dönemlerinde artış gösterdiğine dikkati çeken Baran, Kurban Bayramı tatilinde özellikle her şey dahil otellerde konaklayacak vatandaşların gıda israfından kaçınmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Bayramların barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının yaşandığı, küskünlüklerin dargınlıkların unutulduğu, millî ve dinî duyguların ön plana çıktığı dönemler olduğunu hatırlatan Baran, üretimin yanı sıra bilinçli tüketimle de ekonominin verimli hale gelebileceğini belirtti.

“Geleceğimizi israf etmeyelim”

Baran, Türkiye’de enerji tüketiminin hızla arttığına dikkati çekerek, elektrik, doğalgaz ve su tüketiminde de israftan kaçınmak gerektiğini ifade etti. Dünyada tabiî kaynakların bilinçsizce ve hızla tüketildiğini belirten Bakan, “Geleceğimizi israf etmeyelim. Evlerimizde ve iş yerlerimizde alacağımız küçük önlemlerle elektrik, doğalgaz ve su tüketimini azaltabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu. Bakan, kâğıt kullanımı konusunda da uyarılarda bulunarak, 1 ton kâğıdın 17 ağaçtan elde edildiğini, Türkiye’de her gün tonlarca kâğıdın israf edildiği düşünülürse her gün yüzlerce ağacın yok olduğunu, bu sebeple kullanılmış kâğıtların mutlaka geri dönüşüme gönderilmesi gerektiğine işaret etti.

Dünyada, her yıl 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor

Açık büfe yemek servisi yapılan her şey dahil otellerde ve lüks restoranlarda her gün tonlarca gıdanın çöpe gittiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti: “Dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor. Türkiye’de de gıda israfı had safhaya ulaşmış durumda. Günde yaklaşık 5 milyon ekmeği çöpe atıyoruz. Bizim dinimizde israf haramdır. Türk toplumunda özellikle ekmek çok kutsal bin nimettir. Lütfen her türlü israftan kaçınalım. Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya gibi pek çok ülkede insanlar açlıkla savaşırken dünya genelinde üretilen gıdanın üçte biri çöpe atılıyor. Bir yanda açlıkla savaşan ve gıda kıtlığından dolayı vefat eden milyonlarca insan varken diğer yanda milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle dünyada açlık çeken 795 milyon insanı doyurmak mümkün. Bu konuda hükümetler, uluslar arası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra toplumun tüm bireylerine sorumluluk düşüyor. İsrafa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.”

