Gıda israfıyla mücadele şart

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sebze ve meyve başta olmak üzere gıda israfıyla mücadele etmenin tam zamanı olduğunu söyledi.

Sebze ve meyve başta olmak üzere gıda israfıyla mücadele etmenin tam zamanı olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bugüne kadar alınan tüm önlemlere rağmen ülke olarak gıda israfının önüne bir türlü geçemedik. Yılda 500 bin ton ekmek ve 18 bin ton sebze meyve israf ediliyor. Özellikle yaş sebze ve meyveler hem üretim aşamasında hem de tüketim aşamasında zayi oluyor. Üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar bile sebze ve meyvenin yaklaşık çöpe gidiyor. Oysa sebze meyve fiyatlarının yüksek olduğu şu günlerde gıda israfıyla mücadelenin tam zamanıdır” dedi.

İSRAF EDİLEN GIDALARIN MALİYETİ HERKESİN CEBİNDEN ÇIKIYOR

Tonlarca yaş sebze ve meyvenin hem üretim aşamasında hem de tüketim aşamasında israf edildiğini bildiren Palandöken, “İsraf edilen gıdaların maliyeti üreticiden tutun da satıcının, tüketicinin yani hepimizin cebinden çıkıyor. Üstelik sadece paramız değil, ham madde, tabiî kaynaklar, enerji ve emeğimiz de israf ediliyor. Araştırmalara göre, her yıl israf edilen 500 bin ton ekmeğin maliyetiyle 80 tane devlet hastanesi yapılabilir. Gıda israfı sadece üretim aşamasında değil tüketim aşamasında da fazla. Manav esnafı, gün içinde satamadığı üründen akşam zarar eder. Aynı durum pazarcılar, lokantacılar, fırıncı ve kasaplar için de geçerli. Böyle olunca satıcının üreticiden aldığı ürünün maliyeti 3 katına çıkıyor. Dolayısıyla gıda israfıyla mücadele, fiyatların dengelenmesinde neredeyse gıda üretimi kadar önemli bir noktadadır” diye konuştu.

Recep Gören - Ankara