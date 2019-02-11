‘Giresun ve Rize limanları turizme açılsın’

Karadeniz’deki turizm sektörü Rize ve Giresun limanlarının yeniden ekonomiye kazandırılması için harekete geçti.

Sektör temsilcilerine göre iki limanın gemi ve yat turizmine açılması bir iç deniz olan Karadeniz’i Karayipler’e çevirecek. Rize yüzde 5, Giresun Limanı ise yüzde 2 kapasite ile çalışıyor. Sektör temsilcileri, bu alanların gemi ve yat turizmine açılmasıyla, şehirlerin ekonomisine büyük katkı sağlayacağı çağrısında bulunuyor.

Rize Serbest Bölgesi’nin, yıllardır atıl kaldığı ve fiilen kapalı olduğu ifade edilirken, Trabzon Serbest Bölgesi’nin de sadece 2 müşteri olduğu belirtiliyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 2018 yılında 4 milyona yakın turist ağırladığına dikkati çeken turizmciler, Rize ve Giresun limanlarının turizm amaçlı kullanılmasının bölgeyi uçuşa geçireceğini belirtti.

Limanların yat ve gemi turizmine uygun hale getirilmesiyle doğa turizmine büyük ilgi gösteren Arapların bölgeye akın edeceği, turist sayısının kısa sürede 2 katına çıkacağı vurgulandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Giresun ve Rize limanlarının da dahil olacağı Cruise turlarının bölgeyi uçuracağını ifade etti.

Ayık, “Cruise turları hayata geçer ise Giresun ve Rize limanlarında turizm alanında en hızlı geri dönüşü olacaktır. Bu turlar özellikle Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında yapılacaktır. Ek olarak İstanbul’da dahil edilebilir. Bu şehirlerden başlayıp, Karadeniz’e özgü turlar düzenlenebilir. Bu bölgenin imajını da değiştirecektir. Konuya olumlu bakıyoruz.” diye konuştu.