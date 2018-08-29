Gözler, Hac ve Umre fuarında

Ortadoğu’nunen saygın fuarlarından biri olan hac ve umre fuarı organizatörü Alsadah Gn. Müd. İbrahim AL HABSİ ile bu yıl 12.sini düzenleyecekleri hac ve umre fuarını anlattı.

21 yıldır hac ve umre fuarları düzenlediklerini söyleyen Al Habsi İlk fuar organizasyonuna Suriye’den başlamış. Fuara ilginin hayli yüksek olduğunu gören Al Habsi bunu Mısır, Ürdün, Fas ve Türkiye ile taçlandırmış. Bu yıl İstanbul’da düzenlenecek olan fuarın katılımcıları “Profesyonelleri buluşturuyoruz” sloganıyla umre firmaları,5 yıldızlı oteller, otobüs ve havayolu şirketlerinden oluşuyor. Fuarın temel amacı insanlara rahat edecekleri bir ortamda seyahat ve konaklama imkanları sunmanın yanı sıra bilinçli bir şekilde Mekke ve Medine’de ibadetlerini yapmalarını sağlamak olduğu belirtiliyor. Umre seyahatlerinin bütün paydaşlarını profesyonel bir şekilde bir araya getiren firma bu fuarı 2016 yılında Fransa’da başarılı bir şekilde organize ederek bir ilkede imza atmış. 14-15 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 12. Hac ve Umre fuarının koordinatörlüğünü yine her yıl olduğu gibi ünlü turizmci Hakan Şahin yapıyor. Şahin, İstanbul Wow otelde yapılacak bu fuara ilgilenenlerin katılmasından memnuniyet duyacaklarını ifade ediyor.

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