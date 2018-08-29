"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Gözler, Hac ve Umre fuarında

29 Ağustos 2018, Çarşamba 23:59
Ortadoğu’nunen saygın fuarlarından biri olan hac ve umre fuarı organizatörü Alsadah Gn. Müd. İbrahim AL HABSİ ile bu yıl 12.sini düzenleyecekleri hac ve umre fuarını anlattı.

21 yıldır hac ve umre fuarları düzenlediklerini söyleyen Al Habsi İlk fuar organizasyonuna Suriye’den başlamış. Fuara ilginin hayli yüksek olduğunu gören Al Habsi bunu Mısır, Ürdün, Fas ve Türkiye ile taçlandırmış. 

Bu yıl İstanbul’da düzenlenecek olan fuarın katılımcıları “Profesyonelleri buluşturuyoruz” sloganıyla umre firmaları,5 yıldızlı oteller, otobüs ve havayolu şirketlerinden oluşuyor.

Fuarın temel amacı insanlara rahat edecekleri bir ortamda seyahat ve konaklama imkanları sunmanın yanı sıra bilinçli bir şekilde Mekke ve Medine’de ibadetlerini yapmalarını sağlamak olduğu belirtiliyor. Umre seyahatlerinin bütün paydaşlarını profesyonel bir şekilde bir araya getiren firma bu fuarı 2016 yılında Fransa’da başarılı bir şekilde organize ederek bir ilkede imza atmış.

14-15 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 12. Hac ve Umre fuarının koordinatörlüğünü yine her yıl olduğu gibi ünlü turizmci Hakan Şahin yapıyor. Şahin, İstanbul Wow otelde yapılacak bu fuara ilgilenenlerin katılmasından memnuniyet duyacaklarını ifade ediyor.

Etiketler: hac, umre, fuar, alsadah
Okunma Sayısı: 442
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

    Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Faruk ÇAKIR

    Kriz böyle aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.