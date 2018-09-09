Gözler ikinci çeyrek büyüme rakamlarına çevrildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini yarın açıklayacak.

TÜİK, gayri safi yurt içi hasıla verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak. AA

Okunma Sayısı: 280

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.