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21 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Gram altın fiyatı güne yükselişle başladı

21 Aralık 2017, Perşembe 10:43
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.044 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.265,2 dolardan işlem görüyor.

Dün, 155,2-156,2 bandında hareket eden altının gram fiyatı günü yatay seyirle 155,5 liradan tamamlamıştı.

Gram altında dolar fiyatları izleniyor

Altının ons fiyatında 1.260 dolar seviyesinin güçlü destek konumunda olduğunu bildiren AA Finans analisti İslam Memiş, 1.270 doların ise direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

Memiş, dolar kurundaki düşüşlerin devam etmesi durumunda altının gram fiyatındaki gerilemenin süreceğini ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 155 liranın destek, 157 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA

Etiketler: altın
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