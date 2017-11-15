Gram altın rekor kırdı

Altının gram fiyatı 160,9 lira ile rekor seviyesini görmesinin ardından 160,3 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 263 lira, Cumhuriyet altını da 1.073 liradan satılıyor.

Dün döviz kurlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 160,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 160,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından 160,9 lira ile rekor seviyesini test etti ve saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 160,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 263, Cumhuriyet altını 1.073 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazancıyla 1.281,2 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, genel itibarıyla yükseliş eğiliminde olan altının ons fiyatında, teknik açıdan 1.288 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, 1.278 doların ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar kurundaki yukarı yönlü agresif hareketlerin altının gram fiyatında yükselişlere neden olduğunu ifade eden uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 158,8 liranın destek, 160,8 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

