"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Gram altın rekor kırdı

15 Kasım 2017, Çarşamba 09:57
Altının gram fiyatı 160,9 lira ile rekor seviyesini görmesinin ardından 160,3 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 263 lira, Cumhuriyet altını da 1.073 liradan satılıyor.

Dün döviz kurlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 160,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 160,1 liradan tamamladı. 

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından 160,9 lira ile rekor seviyesini test etti ve saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 160,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 263, Cumhuriyet altını 1.073 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazancıyla 1.281,2 dolardan işlem görüyor. 

Uzmanlar, genel itibarıyla yükseliş eğiliminde olan altının ons fiyatında, teknik açıdan 1.288 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, 1.278 doların ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar kurundaki yukarı yönlü agresif hareketlerin altının gram fiyatında yükselişlere neden olduğunu ifade eden uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 158,8 liranın destek, 160,8 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA

Okunma Sayısı: 54
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    260. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşsizlik rakamları açıklandı

    Fıskiyesi de gitti

    Kimsenin yasağı dinlediği yok

    ABD'de 40 yıl sonra bir ilk

    OHAL ihlallerine AİHM de çare olmuyor

    Zimbabve’de bir garip olaylar zinciri!

    Euro yine rekor tazeledi

    AB ile uçurum KHK’larla oluştu

    İran'da can kaybı 500'ü geçti

    İstanbullular dikkat! Kar geliyor

    Dünyanın en zengin yüzde 1’i varlıkların yüzde 50'sine sahip

    Gezi doktorları için flaş karar!

    AKP 'çelişkiler' dönemine girmiş bulunuyor

    Atatürkçülük İHA üretip, havalimanı yapmaktır

    Topbaş'ın projesi Havaray iptal edildi

    Erdoğan ve Gülen aynı listede

    Geride 415 torun bıraktı

    Akaryakıtın yüzde 26'sı ÖTV ve KDV

    Memurlar dikkat! O uygulama yarın kalkıyor

    Türkiye, internette özgürlüğün en büyük gerileme yaşadığı ülkeler arasında

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Her gece babasının kollarında uyurdu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayatma ve propagandayla “ortak değer” olunmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin kimyası değişti
    Genel

    AB ile uçurum KHK’larla oluştu
    Genel

    Sabırla adaleti bekliyoruz
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Adalet nedir anne?
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Hoş geldiniz!’ denilmeyen bir yere bir daha gider misiniz?
    Mustafa ORAL

    İçimde akan bir zaman var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Garabetli söylemlerle “Atatürkçülük” ikrarları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.