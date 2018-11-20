Gram altında son durum?

Altının gram fiyatı, gününe düşüşle başlamasının ardından ardından 209,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dar bant içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 210 lira seviyesinden tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 209,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 342 lira, Cumhuriyet altını da 1.400 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.223,40 dolardan işlem görüyor. AA

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