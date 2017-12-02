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“Gramaj azaldıkça, ekmekte israf artacak”

02 Aralık 2017, Cumartesi 18:14
Tüketİcİ Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Hasan Atak, ekmek gramajının azaltılmasının maliyeti ve israfı arttıracağını, kaliteyi düşüreceğini belirtti.

Atak, yazılı açıklamasında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'ndeki değişikliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu değişikliğin ekmekte gizli zamma, maliyet artışına, israfa, kalitesizliğe ve hileye yol açacağını ileri süren Atak, "Tüketiciler 200 gram ekmek istemedikleri ve en temel gıda maddeleri olan ekmek gramajlarıyla bu kadar oynanması nedeniyle TÜDEF'e bağlı derneklere yoğun olarak endişelerini ilettiler. Ekmek gramajı azaldıkça maliyet artacak, kalite düşecek, bayatlama hızı artarak israf artacaktır." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: ekmek, israf
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