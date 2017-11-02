Gümrük Bakanlığı: Dış ticaret açığı ekimde yüzde 75 arttı

Gümrük Bakanlığı verilerine göre, ekimde dış ticaret açığı yüzde 74,6 artarak 7 milyar 362 milyon dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre; ekimde dış ticaret açığı yüzde 74,58 artarak 7 milyar 362 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2017 yılı Ekim ayı ihracatı 13 milyar 943 milyon dolar, ithalat ise 21 milyar 304 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,96 oranında, ithalat ise yüzde 25,22 oranında arttı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Ekim ayında yüzde 75,2 olarak kaydedilirken, 2017 yılı Ekim ayında yüzde 65,4 olarak kaydedildi.

Resmi Dış Ticaret İstatistikleri ise her ayın son iş günü TÜİK’in resmi internet sayfasından kamuoyuna duyuruluyor.

Son 12 aylık dönemdeki dış ticaret gerçekleşmeleri ise şöyle:

İhracat bir önceki yıla göre yüzde 10,1 oranında artış ile 154 milyar 643 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14,4 oranındaki artış ile 225 milyar 610 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 12,6 oranında artarak 380 milyar 253 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 24,8 oranında artarak 70 milyar 967 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 68,5 olarak kaydedili."