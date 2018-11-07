‘Gümüş, 2019’da altını geride bırakacak’

Kanadalı yatırım bankası TD Securities’e göre önümüzdeki yıl gümüşe olan küresel talebin artması ve altına olan talebi geride bırakması bekleniyor.

Kitco News’e konuşan TD Securities uzmanı Bart Melek, faiz oranlarının yükselmesi, güçlü dolar, zayıf yuan gibi faktörlerin değerli taş sektörünü etkilediğini kaydetti. Küresel ticaret savaşı dolayısıyla küresel ekonominin zarar göreceği endişesiyle gümüşün olumsuz etkilendiğini belirten Melek, “Şu anda piyasaların gümüşün potansiyelini küçümsediğini düşünüyoruz. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının daha kötüye gitme ihtimaline rağmen 2019’daki ekonomik büyüme gümüş fiyatlarını yukarıya çekecek ve gümüşe olan talebi artıracak” dedi. 2019’da küresel ekonominin yüzde 3.5 büyümesini öngördüklerini de belirten Melek, şu anda 14.75 dolar seviyesinde olan gümüşün 2019 sonu itibarıyla 17 dolara çıkmasını beklediklerinin altını çizdi.

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