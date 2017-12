TESK Başkanı Palandöken, ihracattan kaçınılması gerektiğini belirtti ve yerli malı kullanma çağrısı yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin her sektöründe yerli ve milli olmanın önemini kavramalıyız. Bunu yaparken her türlü israftan ve kendi üreticimize zarar veren ithalattan kaçınmalıyız” ifadesini kullandı. Palandöken, Yerli Malı Haftası olarak bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Yerli malı kullanmanın öncelik olması gerektiğini belirten Palandöken, “Ülkemizin her sektöründe yerli ve milli olmanın önemini kavramalıyız. Bunu yaparken her türlü israftan ve kendi üreticimize zarar veren ithalattan kaçınmalıyız. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nın amacı, devletin ve toplumun en alttan en üst düzeye kadar her alanda sadece bir hafta değil, bir ömür boyu tutumlu olarak, israftan uzak durması” değerlendirmesinde bulundu.

‘’Yabancı hayranlığından uzaklaşılmalı’’

Palandöken, söz konusu haftaya ilişkin farkındalığın artması ve anlamının iyi kavranması gerektiğine dikkati çekerek, “Kendi otomobilimizi üretecek seviyeye gelmiş olmak yerli ve milli olma yolunda hızla ilerlediğimizin göstergesidir. Fakat tarımda, sanayide, bilimde, savunmada, eğitimde, ekonomide kendi kendimize yetebilecek konuma tekrar gelmeliyiz. Bu da fabrikalar kurarak, yerli ürünler alarak, kendi girişimcilerimizi destekleyerek gerçekleşir. Özellikle temel tüketim ihtiyaçları yerli üreticilerden karşılanmalı. Yabancı hayranlığından uzaklaşılmalı. Yapım işlerindeki yerli malı zorunluluğu farklı sektörlere de uygulanmalı. Yerli ve milli olma bilinci her koşulda birinci öncelik olmalı” görüşünü paylaştı.

‘’Günde 5 milyon ekmek çöpe gidiyor’’’

Tutumlu olmanın önemine de işaret eden Palandöken, “Tutumlu olma alışkanlığı küçük yaşlarda edinilir. Özellikle okul çağındaki çocuklarımızı eğitirken tutumlu olma, para biriktirme, israftan kaçınma gibi alışkanlıklar kazandırmalıyız. Örneğin günde 5 milyonun üzerinde ekmek çöpe gidiyor. İsraf, farklı gıda maddelerinde, elektrik, su tüketiminde, giyim kuşamda birçok farklı alanda gerçekleşiyor. Dinimizde de haram kılınan israfla her alanda savaşmalıyız. Yerli malı kullanmayı teşvik edici kamu spotları da oluşturulmalı. Albenili reklamlarda gördüğümüz yabancı ürünlerin yerli ve milli olan alternatiflerini satın almaya özen gösterilmeliyiz.” dedi.