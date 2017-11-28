Güne yeniden yükselişle başladılar: Dolar ve altın fiyatlarında son durum?

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 3,9120 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin azalması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) vadeli döviz satışlarına devam etmesiyle 3,8887'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 3,9058'den tamamladı. Dolar/TL bugüne yükselişle başlayarak saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,17 artışla 3,9120 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 değer kazancıyla 4,6555'ten, sterlin/TL de yüzde 0,21 yükselişle 5,2134'ten işlem görüyor. Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de toptan stoklar, Conference Board Tüketici Güveni ve Richmond Fed Sanayi Endeksinin takip edileceğini belirtti. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley ve Fed Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker'in konuşmaları ile Fed'in başkan adayı Jerome Powell'ın, ABD Senatosu'nda yapacağı açıklamaların da izleneceğini dile getiren analistler, teknik açıdan 3,8850 seviyesinin destek, 3,9565'in de direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. *** Altının gramı da güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,8 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kurunda yaşanan değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 162,4 liradan tamamladı. Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,17 artışla 162,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268, Cumhuriyet altını 1.092 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise güne yatay başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.293,1 dolardan işlem görüyor. AA

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