Güne yeniden yükselişle başlayan Dolar ve Euro'da son durum?

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 3,9340 seviyesinde dengelendi.

Merkez Bankası'nın gerektiğinde her türlü adımı atabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle dün dolar/TL, 3,9009 seviyesine kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 3,9207'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlayarak saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,37 artışla 3,9340 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,27 yükselişle 4,6620'den, sterlin/TL de yüzde 0,19 artışla 5,2310'dan işlem görüyor. Analistler, haftanın son işlem gününde, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, tarihi zirve olan 3,9830'un direnç olarak izleneceğini kaydetti. AA

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