Güne yükselişle başladı: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın 190,1 lira, çeyrek altın 312 lira ve Cumhuriyet altını 1.274 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 190,1 lira seviyelerinde dengeledi. Dün dolar kurundaki artışların etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 değer kazancıyla 188,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 190,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 312 lira, Cumhuriyet altını da 1.274 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.300 doların hemen altında işlem görüyor. AA

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