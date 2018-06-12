Güne yükselişle başladı: Dolar/TL'de son durum?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,5370 seviyesinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararı ile geçen hafta dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olan Türk lirası, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesinde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket ediyor.

Fed'in 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı kararları öncesinde doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında yükseliş eğiliminde olduğu görülüyor. Uluslararası piyasalarda dolardaki değerlenmeye bağlı olarak dün yüzde 1,21 artışla günü 4,5220'den günü tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında da yükseliş eğilimini sürdürdü.

Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 4,5370 seviyesinde dengelenirken, avro/TL yüzde 0,2 artışla 5,3410'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 6,0650'den işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile devam eden görüşmelerden gelecek haber ve açıklamaların piyasaların odağında olduğunu belirterek, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de enflasyon verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 ve 4,65 seviyelerinin direnç konumuna geldiğine dikkati çeken analistler, 4,45'in ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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Gözler Trump-Kim zirvesinde

Küresel piyasalar, yoğun haber ve veri akışının etkili olduğu haftanın ikinci işlem gününde ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmelere odaklandı.

Trump ile Kim’in bu sabahın ilk saatlerinde Singapur'da başlayan tarihi zirvede yaptığı baş başa görüşmeye ilişkin ilk izlenimler havanın pozitif olduğuna işaret ederken, görüşmenin bugün öğleden sonraya kadar devam etmesi ve ardından basın toplantısı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ABD'de dün pay piyasalarında sınırlı yükselişler görülürken, bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesi dolar endeksinin yatay bir seyir izlediği görüldü. Dow Jones endeksinin yüzde 0,02, S&P 500 endeksinin yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksinin yüzde 0,19 değer kazandığı günde, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 2,96 seviyesinde dengelendiği görüldü.

Avrupa tarafında, İtalya'ya ilişkin siyasi belirsizliğin ortadan kalkması ve yeni hükümet yetkililerinin Avrupa Birliği yanlısı açıklamaları borsalarda hızlı yükselişleri beraberinde getirdi. Dün İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,42 değer kazanırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,60, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 yükseliş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin mayısta yıllık yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün açıklanan birinci çeyrek büyüme verisinin yüzde 7,4 ile beklentileri aşması ve BIST 100 endeksinin analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 93.400 puanı test etmesi sonrası Borsa İstanbul'da tepki alımlarının güçlendiği görüldü. Endeks, gün içinde gördüğü en düşük seviyeden yaklaşık 3.200 puan yükselerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 96.661 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,21 primle 4,5220'ye çıkan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,5280 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, Trump-Kim görüşmesine ilişkin açıklama ve detayların da küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 93.400 desteğinden gelen tepki alımlarının bugün de devam etmesinin beklenebileceğini kaydeden analistler, 100.000 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, nisan ayı işsizlik oranı

12.00 Almanya, haziran ayı ZEW endeksleri

15.30 ABD, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi