Güne yükselişle başladılar: Altın ve Dolar'da son durum?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün sakin bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 154,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,50 değer kazancıyla 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 255, Cumhuriyet altını 1.041 liradan satılıyor. Asya piyasalarında 1.277,1 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,35 artışla 1.275,2 dolardan işlem görüyor. *** Dolar/TL de güne yükselişle başladı Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7970 seviyesinde dengelendi. Küresel piyasalarda artan dolar talebinin etkisiyle dün 3,8144'e kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 3,7915'den tamamladı. Dolar/TL, dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,15 değer kazanarak 3,7970 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,4180'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 5,0410'dan işlem görüyor. AA

Okunma Sayısı: 510

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.