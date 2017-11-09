Güne yükselişle başlayan Dolar/TL'de son durum?

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, 3,9003 ile 27 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 düşüşle 3,8686'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 3,8755 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,34 yükselişle 4,5028'den, sterlin/TL de yüzde 0,30 artışla 5,0955'ten işlem görüyor. Analistler, bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında veri akışının zayıf olduğunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 3,8450 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,9100'in de direnç olarak izleneceğini dile getirdi. AA

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