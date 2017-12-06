Güne yükselişle başlayan Dolar/TL'de son durum?

Dolar/TL, üst üste 5 işlem günü devam eden düşüş eğiliminin ardından bugüne yükselişle başlayarak 3,85'in üzerinde dengelendi.

Dolar/TL, 29 Kasım'da gördüğü 3,9741 seviyesinden başlayan düşüş eğilimini dün de devam ettirerek 3,8397'ye kadar geriledikten sonra günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 3,8441'den tamamladı. Bugün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 3,8400 seviyesinden gelen alımlarla sınırlı da olsa yükselişe geçen dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 3,8560 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 4,5660'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 5,1770'ten alıcı buluyor. AA

Okunma Sayısı: 186

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.