Güne yükselişle başlayan Dolar/TL'de son durum?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8430 seviyelerinde dengelendi.

Dün 3,82-3,85 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,11 artışla 3,8342'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09,40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,8430 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 4,5510 ve sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 5,1470 seviyelerinden alıcı buluyor. Analistler, ABD'de vergi reformuna ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirterek, yurt dışında yatırımcıların Noel tatili havasına şimdiden girdiğini, bu nedenle piyasalarda yıl sonuna kadar sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti. ABD'de Senato'nun vergi tasarısını 48'e karşı 51 oyla onaylamasının ardından, tasarının Temsilciler Meclisinde tekrar oylanması ve imza için Başkan Donald Trump'a sunulması bekleniyor. AA

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