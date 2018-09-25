Güneş enerjisine 165 milyon liralık yatırım

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren CW Enerji’nin Genel Müdürü Volkan Yılmaz, ürettikleri güneş panelleri, yaptıkları yatırım ve ihraç ettikleri ürünlerle cari açığın kapanmasına fayda sağladıklarını söyledi.

CW Enerji’nin Türkiye ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticileri arasında yer aldığını kaydeden Yılmaz, üretim kapasitelerinin yaklaşık bir yıl öncesine kadar 450 megavat olduğunu, şu an ise 750 megavat seviyesine ulaştıklarını aktardı. Şirket olarak 15 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Yılmaz, “Fabrikamız sayesinde hem kaliteyi çok daha optimum noktada tutacağız hem de çalışan sayısında 4’te 3 tasarruf ederek en büyük rakibimiz olan Çinli üreticilerle de uluslararası alanda rekabet edebilir hale geleceğiz.” diye konuştu.