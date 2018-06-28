Güney Kıbrıs, KKTC'den akaryakıt alana ceza veriyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) akaryakıt alınmasına ceza getirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Gümrük Dairesinden yayımlanan genelgeye göre KKTC’den akaryakıt alan Rumlara, litre başına 4 Euro ceza ile tekrar edilmesi halinde araca el koymaya kadar çeşitli cezalar uygulanacak. Sınır kapılarında görev yapan memurlar, genelge kapsamında KKTC’den Güney Kıbrıs'a geçen araçlarda akaryakıt kontrolleri başlattı. Türk tarafından gelen araçlarının benzin depolarının doluluk oranını ve göstergelerini inceleyen yetkililer, sürücülerin KKTC’den akaryakıt alıp almadığını denetliyor. 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi Rum tarafında 1,23 Euro'dan (6,55 lira) ve KKTC’de 4,30 liradan satılıyor. Euronews Türkçe

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