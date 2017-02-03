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Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı

03 Şubat 2017, Cuma 13:04
Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı. Bunda hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düşmesi ve elektriğin ısınma amaçlı kullanımının etkili olduğu belirtiliyor.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektriğin ısınma amaçlı kullanılması nedeniyle, elektrik tüketiminin ocakta aylık 2 milyon megavatsaatin üzerine çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Söz konusu 6 ilde elektrik dağıtımından sorumlu Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (EDAŞ) yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının da etkisiyle eksi 14 dereceye kadar inen hava sıcaklığı ve elektriğin ısınma amaçlı kullanılması nedeniyle tüketim rekor kırıldığı belirtildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ocakta elektrik tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak aylık 2 milyon megavatsaatin üzerine çıktığı kaydedilen açıklamada, bu miktarın bölgede son 4 yılın en yüksek elektrik tüketimi olduğu ifade edildi.

"ELEKTRİK ISINMA AMAÇLI KULLANILMAMALI"

Açıklamada, dünyanın hiçbir yerinde elektriğin ısınma amacıyla kullanılmadığının altı çizilerek, arızaların yaşanmaması ve kesintisiz elektrik alınabilinmesi için kayıt dışı kullanımdan kaynaklanan enerji israfına sa son verilmesi gerektiği vurgulandı. 

Söz konusu dönemde yaşanan tüketim artışına rağmen kesintilerin azaldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Sistem İşletme Müdürü Ahmet Seçkin Türk de şirket olarak hizmet kalitesin artırdıklarını belirten, "Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve şebeke bakım çalışmalarımız sayesinde tüketim arttığı halde bu yıl daha az kesinti yaşanıyor. Özellikle kullanımını artırdığımız termal kamera ile arıza tespiti gibi teknolojiden de istifade ettiğimiz arıza önleyici tedbirlerin faydasını gördük. Hizmet kalitemizi her geçen gün daha üst seviyelere çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Dicle EDAŞ, 2005 yılından bu yana bölgesindeki 6 ile dağıtım hizmeti veriyor. Söz konusu illerdeki yıllık elektrik tüketimi 20 milyon megavatsaat dolayında seyrediyor.

AA

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