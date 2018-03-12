Günübirlik evlere 12.5 milyon ceza kesildi

GİB tarafından geçen yıl günübirlik konut kiralayan 10 bin 503 mükellef denetlendi. Denetimlerde kesilen ceza tutarı 12.4 milyon liraya ulaştı.

Kamuoyunda "günübirlik kiralama" olarak bilinen kısa süreli konut kiralamaları kapsamında geçen yıl 10 bin 503 mükellef denetlendi, Maliyenin bu alana yönelik kestiği ceza tutarı 12,4 milyon lira oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) geçen yıla ilişkin faaliyet raporuna göre, apart dairelerinin, pansiyon olarak kiralanan yerlerin ve günübirlik kiralanan konutların denetlenmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden yasa dışı fiillerin engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması açısından önem arz ediyor.

Bu kapsamda GİB tarafından geçen yıl "Kısa Süreli (Günübirlik) Konut Kiralama, Apart Kiralama ve Ev Pansiyonculuğu Denetim Rehberi" hazırlandı, 29 vergi dairesi başkanlığı ve günübirlik kiralamaların yoğun olduğu ilgili defterdarlıklar nezdinde gerekli denetim faaliyetlerine başlandı.

Geçen yıl günübirlik konut kiralama nezdinde 10 bin 503 mükellef denetlendi, 2 bin 265 yeni mükellefiyet tesis edildi.

Yapılan denetimler sonucu kesilen ceza tutarı da 12 milyon 367 bin 844 lirayı buldu.