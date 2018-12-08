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Güvenlik işçisi: Asgari ücretten elime 3 lira kalıyor

08 Aralık 2018, Cumartesi 11:26
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına bu yıl ilk kez bir işçi, özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez de katıldı. Milyonlarca asgari ücretliyi temsilen komisyonda yer alan 2 çocuk annesi Görmez, yaşadığı geçim sıkıntısını anlattı. Görmez, borçlarını ödedikten sonra maaşından geriye 3 lira kaldığını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün Ankara'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde çalışmalarına başladı. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret için toplanan Komisyona, yaklaşık 7 milyon işçiyi temsilen ilk kez bir işçi, Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşke'de özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez katıldı.

Komisyonda asgari ücretlilerin taleplerini dile getiren Gülden Görmez, bugün Yalova İstanbul Caddesi üzerinde kiralık oturduğu evinde basın mensuplarını ağırladı. Bir sürü önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi Görmez, ailesinin geçimini güçlükle sağladığını söyledi. Görmez şöyle konuştu:

"15 gün önce yakmaya başladım doğalgazı. Bu 15 günlük bir fatura. 150 lira gelmiş. 850 lira zaten kira ödedim; 1000 lira yaptı. Şimdi kredi taksitim var, 650 lira. Onu ödeyeceğim; 1650 lira yapıyor. Ben yol ve yemek ücreti alıyorum ama iş yerinde yemek yiyorum. Çalışma saatinin içerisinde yemek yemek zorundayım. Para zaten oraya gidiyor. Yol parası da zaten yola gidiyor. 1603 liradan ayda elimde 3 lira kalıyor.

Maaşının çektiği kredi borcuna ve kiraya gittiğini belirten Görmez,"Bu faturaları kredi kartlarımdan ödüyorum. Diğer kartım müsaitse oradan çekip onun asgarisini, oradan çekip diğerinin asgarisini yatırarak, böyle yürüyor. Bu krediyi de onun için çektim zaten çünkü kredi kartlarım doluydu artık dönmüyordu. Kredi çekip en azından biraz rahatlayayım istedim. Kriz yönetimi gibi. İyi mi oldu? Hayır iyi olmadı. Şimdi 650 lira hem kredimi ödüyorum hem de kredi kartımı kullanmaya devam etmek zorunda kalıyorum. Bunu da orada dile getirdim" diye konuştu.

'HERKESİN SESİ OLARAK ORADAYDIM, OLMUYOR, GİTMİYOR ARTIK'

"Komisyonun ilk toplantısında asgari ücretle geçinen işçilerin sorunlarını dile getirdiğini söyleyen Gülden Görmez, "İnşallah buna duyarlı olurlar çünkü bir tek bu durumda olan ben değilim. Ben herkesin sesi olarak oradaydım ve birçok asgari ücretli de bu şekilde geçiniyor. Kredi kartı olmayan da var, kredi alamayan da var, sadece o parayla döndürmeye çalışan var. İnsanlar çocuklarını okutamıyor. Bırakın, okul masraflarına bu para yetmiyor bile. Servis tutmak zorunda kalıyorlar, okul için başka ihtiyaçlar oluyor. Yani olmuyor, gitmiyor artık. Bugünkü yemeğimiz makarna; daha ne anlatayım ki. Anlatacak bir şey yok. Aslında herkes farkında. Asgari ücretlinin ne kadar sıkıntı çektiğinin herkes bilincinde" diyerek serzenişte bulundu.

Asgari ücret beklentisini de dile getiren Görmez, "O artık onların duyarlılığına, gerçekten bizi anlayıp anlamadığına bağlı. İnşallah 2 bin lira üstü ve enflasyon oranının maaşa yansımasını istiyoruz. Enflasyon rakamları çok yüksek şu an. Böyle olursa belki biraz, yine bu tabii eksik ama en azından nefes alabiliriz" dedi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: asgari ücret, işçi, ekonomi, Türkiye
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