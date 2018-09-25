Güvensiz ürün sayısı 45 bine çıktı: 'Şikayette bulunun'

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün sayılarını açıkladı. 2017 yılında 6 bin 620 ürünün güvensiz olduğu tesBit edilirken, bu rakam 2018 yılının ilk sekiz ayında 45 bin 824’e çıktı.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün sayılarını açıkladı. 2017 yılında 6 bin 620 ürünün güvensiz olduğu tespit edilirken, bu rakam 2018 yılının ilk sekiz ayında 45 bin 824’e çıktı. Bu artışın en büyük nedeninin ‘kolay kazanç hırsı’ olarak yorumlayan Tüketici Sorunları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Ucuz ve fiyat farkından dolayı bu ürünlere talep arttı. Bu nedenle de bu ürünlerin sayısı bu kadar arttı” dedi. Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan ise güvensiz ürünlerde imitasyon takının ilk sırada yer aldığını belirtti. Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan, “2018’in sekiz ayında 27 firmada 45 bin 824 üründe problem olduğunu belirledik. Daha az firma sayısına karşılık güvensiz ürün sayısı yedi kat arttı” açıklamasında bulundu.

Şikayette bulunun

Tüketici Sorunları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Kolay kazanç hırsı firmaları bu yöne itti. Ayrıca bu ürünler genellikle oyuncak kırtasiye ve ayakkabılarda tespit edildi. Vatandaş hem ucuz olduğundan hemde çocuğuna ‘yok’ diyemediğinden bu ürünlerin sayısı bu kadar arttı” dedi. Aydın Ağaoğlu, bu ürünlerin güvenilir olmadığından şüphelenen vatandaşların şikayette bulunmaları gerektiğini de belirtti. Tekstilden kırtasiyeye, ayakkabıdan biberona, deterjandan diş fırçasına kadar pek çok ürünü incelediklerini anlatan Aydınoğlu: “Daha az firma sayısına karşılık güvensiz ürün sayısı 8 ayda 7 kat arttı. Bunun altında özellikle yeni kurulan ancak büyük miktarlarda ürün ithal eden firmaları takibe almamız yatıyor. Ayrıca 2017’nin tamamında 1 milyon 920 bin ürün incelenirken, 2018’in 8 ayında bu miktarın 3,5 milyona çıkması da güvensiz ürün sayısının 7 kata yükselmesinde etkili oldu.’’ diye konuştu.