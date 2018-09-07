Habur’da un krizi

Un ihracatına getirilen sınırlamanın ardından Irak’a un götüren TIR’lar Habur Sınır Kapısı’nda durduruldu. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili Aziz Odabaşı, gümrük işlemlerinin un ihracatıyla ilgili karardan önce yapıldığını belirterek, firmalardan ‘iflas ederiz’ şikayetleri geldiğini söyledi.

Fiyat istikrarını sağlamak gerekçesiyle un ihracatına 6 Eylül’den itibaren getirilen sınırlama krize sebep oldu. 1500 ton yük taşıyan TIR’lar, Habur Sınır Kapısı’ndaki gümrük sahasında bekletilmeye başlandı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili Aziz Odabaşı, gümrükleme işleminin 3 Eylül tarihinde yapıldığını, sorunun çözümü için bakanlık yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde, TIR’ların geçişine izin verilemeyeceğinin kendilerine bildirildiğini söyledi. Gazete Duvar’ın aktardığına göre, un ihracatı yapan firma sahiplerinin TIR’larını geri çekmek zorunda kalacakları için iflâs edecekleri şikâyetinde bulunduklarını anlatan Odabaşı, “Firma sahipleri gümrükleme işlemi olan tarih nedeniyle en azından söz konusu unların ihracatına izin verilmesini istiyor. Un yüklü TIR’lar şu anda Habur sınır kapısındaki gümrük sahasında bekliyor. Sorunun çözümü için görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Okunma Sayısı: 206

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.