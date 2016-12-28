Hacimsiz piyasada dolar 3.53 lirayı, euro 3.70 lirayı aştı

Küresel piyasalarda tatiller ve yıl sonuna doğru yatırımcıların beklemeye geçmeleri nedeniyle gerçekleşen düşük hacimli işlemlerde dolar ve euronun kademeli yükselişi sürüyor.

Yeni güne 3.52 liranın üzerinde başlayan dolar 3.53 lirayı, 3.69 liranın üzerinde başlayan euro da 3.70 lirayı aştı. Yılın son haftasına 3.50 lirada başlayan dolar, kademeli olarak, ikinci günde 3.52 lirayı, hafta ortasında da 3.53 lirayı aşarak 3.5346 liraya kadar yükseldi. Aynı süre içinde euro da 3.67 liradan, bu sabah 3.69 liraya kadar çıktıktan sonra, yükselişini sürdürdü ve 3.7007 liraya kadar tırmandı. DHA

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