Hafif ticarî araç satışları fren yaptı

Bu yıl başından beri her ay düşüş yaşayan hafif ticari araç satışları, ocak-temmuz döneminde toplam yüzde 23,4 gerilerken, pazarda satılmakta olan 17 hafif ticari araç markasının 14’ünün satışları geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye’de bu yılın ocak-temmuz aylarında 88 bin 188 hafif ticari araç satışı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen 115 bin 147 hafif ticari araç satışıyla kıyaslandığında, pazar yüzde 23,4 küçüldü. Bu yıl başından beri her ay küçülme yaşayan hafif ticari araç pazarı, ocakta yüzde 12, şubatta yüzde 10, martta yüzde 9, nisanda yüzde 11, mayısta yüzde 21, haziranda yüzde 44 ve temmuzda yüzde 46 daraldı. AA

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