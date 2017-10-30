Haftaya düşüşle başlayan Dolar/TL'de son durum?

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3,7705 seviyesinde dengelendi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi dolara olan talebi artırırken, dolar/TL cuma günü 3,8433 ile 30 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 3,7906'dan tamamladı.

Dolar/TL, düşüş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 09.50 itibarıyla 3,7705 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 4,3815'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 4,9590'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekim ayı ekonomi güven endeksi, yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesi'nde ekim ayı tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım öncesinde açıklaması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı için yapılan haber ve yorumların da döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,75 seviyesinin destek, 3,85 seviyesinin ise direnç konumunda olacağını kaydetti.