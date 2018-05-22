Halkın sabrı taştı

“Ülkede istikrar kalmadı, soframız küçülüyor” diyen işçiler, sendikaya da, hükümete de güvenlerinin kalmadığını belirtti ve “Bizi kendilerine mecbur ettiler, âdeta sözde hür esirler gibiyiz. Etrafıma bakıyorum, herkes bir konuda mağdur” dedi.

Çelik-İş Sendikası Kayseri’de yine işçilerin onaylamadığı bir sözleşmeye imza attı. İşçiler artık yaşadıkları ve şahit oldukları mağduriyetlerden sıkıldıklarını, sabırlarının taştığını belirtti. Isısan’da imzalanan 3 yıllık sözleşmeye tepki gösteren işçiler, sendikacılardan “İşinize geliyorsa” cevabını aldı. İşçiler, “Bu sendikaya zaten güvenmiyorduk, bu sözleşmeyle güvenimiz tamamen yok oldu” dedi. İçinde bulunduğu çıkmazda çaresiz kaldığını belirten bir işçi şunları söyledi, “Yol yapıyor, havaalanı yapıyor. İyi güzel, ama benim sofram küçülüyor, istikrar sağlanamadı.”

Her gün daha kötü oluyor

Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıma tankları da imal edilen fabrikada çalışan işçiler, ücret ve diğer hakların her geçen gün daha da kötüye gittiğinden yakınıyor. 10 yıllık bir çalışanın ikramiye ve aile geçim indirimi (AGİ) dahil yaklaşık 2 bin 400 lira aldığını anlatan işçiler, sözleşme dönemi Genel Müdür Mehmet Özbıyık’ın işçileri toplayarak fedakârlık istediğini aktardı. Hatta “Zammını beğenmeyenler yanıma gelsin, bizzat ben tazminatlı çıkış vereceğim” söylediğini belirten işçiler, bu söz üzerine yanına gidenlere ise çıkış verilmediğini aktardı.

Bir apartman, 4 mağdur

Etrafındaki bir çok insanın farklı konulardan mağdur olduğunu ve hak kaybı yaşadığını belirten bir başka işçi de şunları dedi: “Oturduğum apartman dairesine bakıyorum. Bir komşunun ailesi haksız yere tutukluluk yaşıyor darbe sonrası. Bir başka komşu işsiz ve tek yaşlı olan annelerinin maaşıyla geçinmeye çalışıyorlar. Bir başka komşunun 2 oğlu üniversite mezunu ve işsiz. Benim çevremde gördüğüm bu. Peki, bu yöneticiler kim için çalışıyor biz bu halde isek? Bizi kendilerine mecbur ettiler, âdeta sözde hür esirler gibiyiz. Etrafıma bakıyorum herkes bir konuda mağdur.”