Ham çelik üretimi arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artarak 33,2 milyon tona ulaştı.

Türkiye Çelik Üretimi Derneğinden (TÇÜD) yapılan yazılı açıklamaya göre, üretimdeki olumlu gelişmeler Türkiye'nin dünya çelik üretimindeki performansına da yansıdı. Türkiye, dünya çelik üretiminde en büyük paya sahip 10 ülke arasında, Hindistan ve Ukrayna'dan sonra üretimi en çok artan üçüncü ülke oldu.

Yaşanan artışa rağmen üretim, 2012'de kaydedilen 35,9 milyon tonluk seviyenin altında kaldı. Nihai çelik üretimi ise 36,88 milyon ton ile 2015'teki 36,93 milyon ton olan üretim seviyesinin gerisinde gerçekleşti. Nihai çelik üretimindeki düşüş, ağırlıklı bir şekilde yarı ürün ithalatındaki gerilemeden kaynaklandı.

Nihai çelik ürünü tüketimi de yüzde 0,88 düşüşle 34,07 milyon ton seviyesinde kaldı.

Miktar bazında ithalat yüzde 8 azaldı

Miktar bazında çelik ürünleri ihracatı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artarak 16,9 milyon ton düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu artışa rağmen ihraç fiyatlarındaki düşüş nedeniyle değer yönünden ihracat yüzde 8 geriledi ve 10,8 milyar dolar oldu. Nihai mamul çelik üretiminin yüzde 47,4'ü ihraç edildi.

Aynı dönemde miktar bazında ithalat yüzde 8 azalarak 17,5 milyon ton oldu. Değer bazında ithalat da 10,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektörde 18 milyon tonluk kapasite atıl durumda bulunuyor. İthalattaki gerilemeye rağmen yurt içi tüketimin yüzde 51,3'lük bölümü ithal girdi ile karşılandı. Buna göre Türkiye, 2016 yılında da çelik ürünlerinde net ithalatçı ülke konumunu sürdürerek yılı miktar yönünde 612 bin ton, değerde ise 103 milyon dolar açıkla kapattı. Türkiye'nin 2012 öncesinde çelik ürünlerinde yıllık 5 milyar doları aşan tutarlarda net ihracat yaptığı dikkate alındığında, 2012 yılından bu yana dampingli, devlet destekli, kalitesi düşük çelik ürünleri ithalatına karşı yeterli koruma tedbirlerinin zamanında alınmamasının çelik ürünleri dış ticaretinde büyük açıkların oluşmasına yol açtığı ortaya çıktı.

Çin küresel üretimde zirvede

Dünyadaki üretim 2016'da bir önceki yıla göre 0,8 artışla, 1 milyar 628,5 milyon tona ulaştı. Çin'in 808,4 milyon ton ve yüzde 49,6 pay ile ilk sırada yer alırken Türkiye yüzde 2,03 pay ile 8'inci sırada bulundu.

Türk çelik sektörü 2016 yılını geçmiş yıllara kıyasla mütevazı da olsa olumlu gelişmelerle kapattı.

Üretimdeki yüzde 5,3'lük artış, bir yönüyle sevindirici olmakla birlikte son üç yıl içerisindeki yüzde 12'lik kaybı telafi etmekten uzak görünüyor. Benzer şekilde yıl sonu itibarıyla ihracattaki yüzde 1,2 oranındaki artış eğilimi, geçmiş yıllarda ulaşılan seviyeleri yakalamanın çok uzağında olunduğunu gösteriyor. 2012 yılında ulaşılan 17,1 milyar dolar seviyesindeki Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden gerilemenin ve fiyatlardaki düşüşün tesiriyle 2016 yılında 10,8 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Açıklamada, 18 milyon tonluk atıl kapasitesi bulunan çelik sektöründe, girdi maliyetlerini destekleyen ve rekabet gücünü artırarak ihracatı ve yurt içi girdi tedarikini destekleyen, dampingli ithalata karşı gerekli tedbirleri alan politikaların uygulamaya aktarılmasının geçmiş yıllara göre daha büyük önem kazandığı da vurgulandı.