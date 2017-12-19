Hamsinin kilosu 25 lirayı buldu

Balık sezonu başlayalı yaklaşık 4 ay oldu ancak fiyatlar bir türlü düşmüyor. Denizlerde balık olmadığını söyleyen balıkçılar, yasal boy sınırı olan balık bulamadıklarını söylüyor. Karadeniz’deki hamsilerin de daha soğuk sulara sahip Rusya ve Gürcistan’a göç ettiğini belirten balıkçılar, “Hamsinin kilogramı 25 lira, palamutun da 30 lira” dedi.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine bu yıl balık sezonu bir türlü açılamadı. Sezon başında denize açılan balıkçılar istedikleri kadar balıkla geri dönemedi ve bu da tezgahlara yansıdı. Balıkçılar denizlerde az balık olmasının en büyük nedenleri arasında küçük balıkların üreme çağı beklenmeden avlanmasına bağladı. Ayrıca denizlerin bilinçsizce kirletilmesi de balık yaşamını olumsuz etkilediği belirtildi. Yanlış ve bilinçsiz avlanmanın sonucu İstanbul’da hamsinin kilogram fiyatı 25 liraya kadar çıktı.

"Yasal boya ulaşılamıyor"

İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal da denizde balık olmamasının araştırılması gereken ciddi bir konu olduğunu ifade etti. Bu yıl balık sezonunun açılışını ‘yokla’ başladığına dikkat çeken Kartal, “Sıcakların büyük etkisi oldu. Yıllardır süre gelen yanlış ve bilinçsiz avlanma da var. Tüm bunlar birleşince denizlerde balık bulmak çok zorlaştı” diye konuştu. Karadeniz’de ‘hamsi var gibi’ gözüktüğünü söyleyen Kartal, “Ancak boyları çok küçük. Şu anda Karadeniz’deki hamsi Gürcistan’a doğru gitmeye başladı. Piyasada daha önceden tutulan ve şoklanmış hamsiler satılıyor. Çünkü hamsi avlanamıyor. Geçen seneye göre balık o kadar azaldı ki kimse nedenini bilmiyor” dedi.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz de hamsinin ‘yok’ denilecek kadar azaldığını belirterek, hamsi avının azalmasını mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığına bağladıklarını belirtti. Karadeniz, “Hamsi Rusya, Gürcistanve Abhazya bölgesine gitti. Bu nedenle bölgemizde hamsi avı neredeyse durma noktasına geldi” ifadesini kullandı.

Erdoğan Kartal, çinakopların da büyüyemediğinin altını çizerek, “Pazarlarda boy standartlarına uyan çinakop oranı yüzde 5 bile değil. Satılan çinakopların boyları yasal sınırın çok altında. Buna rağmen kilogramı 25 lira. Boyları yasal sınırın üstünde olan çinakopun kilogram fiyatı ise 50-60 liraya kadar çıkıyor. Daha bir yıl öncesine kadar palamutlar 1.5 kilograma kadar ulaşıyordu. Şimdi ise 400 gram ancak oluyor” şeklinde konuştu.