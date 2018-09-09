Hangi ülkenin kaç makam aracı var?

Türkiye, geçtiğimiz hafta tasarruf tedbirleri kapsamında kamu araç sayısında azaltmaya gitmeyi planlıyor.

Bu tartışma yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu kuruluşlarının sahip oldukları araç envanteri konusunda çalışma başlattı. Bu kapsamda araçların hem sayılarının azaltılması beklenirken, mevcut araçların da sınıflarının düşürülmesi öngörülüyor. Peki, Türkiye bu konuyu konuşurken, Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde durum nasıl? Euronews’ün haberinde, Türkiye’deki son veriler ışığında 115 bin kamu aracı bulunduğu ifade edilirken Fransa’da 2 bin, İtalya’da ise 29 bin kamu aracı olduğu iade edildi. Makam aracında ise Türkiye’de kamuda 417 şoförlü kamu aracı olduğu ifade edilirken, bu sayının Fransa’da 322, İtalya’da ise 3 bin olduğu belirtildi. Özellikle İtalya, Avrupa’da makam aracının en fazla olduğu ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. 20 ayrı özerk bölgenin bulunduğu İtalya’da her özerk bölgenin yetkililerine makam aracı tahsis edilirken, bu rakamın her yıl azaltılmaya çalışıldığı ifade ediliyor.