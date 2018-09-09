"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Hangi ülkenin kaç makam aracı var?

09 Eylül 2018, Pazar 18:39
Türkiye, geçtiğimiz hafta tasarruf tedbirleri kapsamında kamu araç sayısında azaltmaya gitmeyi planlıyor.

Bu tartışma yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu kuruluşlarının sahip oldukları araç envanteri konusunda çalışma başlattı. Bu kapsamda araçların hem sayılarının azaltılması beklenirken, mevcut araçların da sınıflarının düşürülmesi öngörülüyor. Peki, Türkiye bu konuyu konuşurken, Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde durum nasıl? Euronews’ün haberinde, Türkiye’deki son veriler ışığında 115 bin kamu aracı bulunduğu ifade edilirken Fransa’da 2 bin, İtalya’da ise 29 bin kamu aracı olduğu iade edildi. Makam aracında ise Türkiye’de kamuda 417 şoförlü kamu aracı olduğu ifade edilirken, bu sayının Fransa’da 322, İtalya’da ise 3 bin olduğu belirtildi. Özellikle İtalya, Avrupa’da makam aracının en fazla olduğu ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. 20 ayrı özerk bölgenin bulunduğu İtalya’da her özerk bölgenin yetkililerine makam aracı tahsis edilirken, bu rakamın her yıl azaltılmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

Etiketler: makam aracı
Okunma Sayısı: 983
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ankara'nın planı ne?

    Çocuklarımıza güzel şehirler bırakalım

    İsveç'te düşündüren seçim sonuçları

    'Başaramazsak Allah'a ısmarladık der ve çeker giderim'

    Yüksekova şehidi dualarla memleketine uğurlandı

    MÜSİAD da aynı şeyi söyledi

    Açken alış veriş yapmayın

    Kaçak elektriğe uydudan tesbit

    Çocuklar ölüyor dünya sessiz

    Altın hesapları azaldı

    Genelkurmay: İki asker iade edildi

    72 yaşındaki "Horoz Halil Emmi"den mesaj var

    Rusya'daki protestolara binlerce kişi katıldı

    Sınırına komando ile askeri araç takviyesi

    ABD'de "Florence" alarmı: Acil durum ilan edildi!

    'İdlib'de insani bir felaketten endişe ediyoruz'

    Sekreterden skandal açıklama

    Hangi ülkenin kaç makam aracı var?

    5 bin kişi böbrek bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’ın rivâyetlere getirdiği asil kriterler
    M. Said ZEKİ

    Şimdi hicret vakti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bediüzzaman’ın Menderes’e tavsiyeleri
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Niçin istikbâle dâir farklı rivayetler var?
    Yeni Asya'dan Size

    Neşriyat toplantımız
    Ali FERŞADOĞLU

    Cimrilik toplumları yok eder
    Genel

    Ankara'nın planı ne?
    Risale-i Nur'dan

    Müslümanlar İslâma sarıldıkça ilerledi
    Faruk ÇAKIR

    Kamu tasarruf yapar mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.