Son dönem trendlerinden ‘kendin pişir kendin ye’ keyfininin en güzel örneklerinden birtanesini müşterilerine sunmak isteyen Hanoğlu Et Mangal yeni şubesiyle Güneşli’de misafirlerini beklemektedir.

Hanoğlu Et Mangal 1997 yılından bu yana geniş yelpazede damak zevkinize uygun lezzetleri ve meze seçeneklerini müşterilerinin beğenisine sunmaktadır.

1997’den İstanbul’dan yola çıkan Hanoğlu Et Mangal 8 Aralık 2018’de Cumartesi günü Güneşli’de yeni yerinde hizmete açtığı şubesiyle lezzet ağını genişleterek sağlık, temizlik, lezzet ve kaliteyi aynı anda ve biribirleriyle yarışacak şekilde müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Tecrübeli kadrosuyla yerli etleri kendine özgü tasarım ve atmosferiyle misafirlerini keyifli bir ziyarete ve hoş muhabbet ortamına davet eden Hanoğlu Et Mangal, lezzet kalitesinden emin bir şekilde müşterilerini en güzel şekilde ağırlamayı beklemektedir.

Nerede?

Öncelikli lezzet durakları listenizde yer vereceğiniz Hanoğlu Et Mangal, İstanbul Bağcılar’da Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi No:98’de lezzet avcılarını ağırlamaktadır.

Çeşit ve Lezzet

Hanoğlu Et Mangal yetkililerinin çeşitlilik ve lezzetlerine ilişkin yaptıkları açıklama şu şekilde:

‘’30 çeşit et, tavuk ve sucuk ürünlerini kırmızı ve beyaz et çeşitlerini en özel soslarla sunuyoruz. istediğiniz kadar alıp, istediğiniz gibi pişirip yiyin. Ailenizle, iş çevrenizle, dostlarınızla son derece keyifli ve sıcacık vakit geçirebileceğiniz harika bir atmosfere sahip olup; aynı zamanda da tazecik ve tertemiz etlerinizi zevkle ızgara yapabileceğiniz bir mekandır. Etin en güzeli mangalda olur, mangalın en güzeli Hanoğlu Et Mangal’da yapılır. İstanbullulara mangal keyfini yaşatmaya devam ediyoruz.’’

İç Mekan Tasarımı

Son derece tititzlikle tasarlanmış iç mekan oturma düzeni ile Hanoğlu Et Mangal, 6, 8 ve 10 kişilik özel tasarım masalarda mangal başı keyfinin artık hayal olmadığını vurguluyor, özel davetleriniz için de gerekli olan hemen her şeyi müşterilerine sunuyor.

