"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Hanoğlu Et Mangal yeni şubesiyle Güneşli’de

13 Aralık 2018, Perşembe
Son dönem trendlerinden ‘kendin pişir kendin ye’ keyfininin en güzel örneklerinden birtanesini müşterilerine sunmak isteyen Hanoğlu Et Mangal yeni şubesiyle Güneşli’de misafirlerini beklemektedir.

Hanoğlu Et Mangal 1997 yılından bu yana geniş yelpazede damak zevkinize uygun lezzetleri ve meze seçeneklerini müşterilerinin beğenisine sunmaktadır.

1997’den İstanbul’dan yola çıkan Hanoğlu Et Mangal 8 Aralık 2018’de Cumartesi günü Güneşli’de yeni yerinde hizmete açtığı şubesiyle lezzet ağını genişleterek sağlık, temizlik, lezzet ve kaliteyi aynı anda ve biribirleriyle yarışacak şekilde müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Tecrübeli kadrosuyla yerli etleri kendine özgü tasarım ve atmosferiyle misafirlerini keyifli bir ziyarete ve hoş muhabbet ortamına davet eden Hanoğlu Et Mangal, lezzet kalitesinden emin bir şekilde müşterilerini en güzel şekilde ağırlamayı beklemektedir.

Nerede?

Öncelikli lezzet durakları listenizde yer vereceğiniz Hanoğlu Et Mangal, İstanbul Bağcılar’da Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi No:98’de lezzet avcılarını ağırlamaktadır.

Çeşit ve Lezzet

Hanoğlu Et Mangal yetkililerinin çeşitlilik ve lezzetlerine ilişkin yaptıkları açıklama şu şekilde:

‘’30 çeşit et, tavuk ve sucuk ürünlerini kırmızı ve beyaz et çeşitlerini en özel soslarla sunuyoruz. istediğiniz kadar alıp, istediğiniz gibi pişirip yiyin. Ailenizle, iş çevrenizle, dostlarınızla son derece keyifli ve sıcacık vakit geçirebileceğiniz harika bir atmosfere sahip olup; aynı zamanda da tazecik ve tertemiz etlerinizi zevkle ızgara yapabileceğiniz bir mekandır. Etin en güzeli mangalda olur, mangalın en güzeli Hanoğlu Et Mangal’da yapılır. İstanbullulara mangal keyfini yaşatmaya devam ediyoruz.’’

İç Mekan Tasarımı

Son derece tititzlikle tasarlanmış iç mekan oturma düzeni ile Hanoğlu Et Mangal, 6, 8 ve 10 kişilik özel tasarım masalarda mangal başı keyfinin artık hayal olmadığını vurguluyor, özel davetleriniz için de gerekli olan hemen her şeyi müşterilerine sunuyor.

Tıklayınız:

http://hanoglu-etmangal.com/

Etiketler: hanoğlu et mangal
Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı siyasete alet edilmesin
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Bu gece 'harika bir Kudret-i Samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile' seyredeceğiz

    İltica başvurularında rekor kırıldı

    Soma'da kömür madenindeki göçük hakkında açıklama: 3 işçi kurtarıldı

    Cumhurbaşkanı nerede?

    Mevlana 745. vuslat yılında anıldı

    Yanlış tüketilen bitkiler zehir olabilir
    📷

    Akıllı Tahta

    Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal bütçe görüşmelerinde konuştu

    Türkiye geneli ruh sağlığı merkezlerinin sayısı artırılacak

    Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesi sona erdi: Güzel bir çalışma oldu

    Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağından üzücü haber

    Bakan Akar: Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna göz yummayız

    Mehmetçik Mardin'de gıda ve yakacak yardımı yaptı

    Fırat Kalkanı bölgesinde eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi

    CHP ve İYİ Parti ittifakta anlaştı

    Merkel, Brexit anlaşmasının değiştirilmesine karşı çıktı

    BM Daimi Temsilcisi Haley de cinayetten Prens Selman'ı sorumlu tuttu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlığın kriterleri
    Ahmet BATTAL

    Devletin havuzu ve problemi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Cumhurbaşkanı nerede?
    Süleyman KÖSMENE

    Hangisi tutarsız: Deizm mi, ateizm mi?
    İsmail Hakkı AVCI

    Adalet üzerine
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gel-git yapan haklar
    Genel

    Yanlış tüketilen bitkiler zehir olabilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.