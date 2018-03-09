"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Hasadı başlayan eriğin fiyatı cep yakıyor!

09 Mart 2018, Cuma 14:39
Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında ilk erik hasadı yapıldı.

Kaymakam Şevket Cinbir, Ortaören Mahallesi'ndeki Fatma Kucur'a ait 3 dönümlük seradaki erik bahçesini gezdi. İşçilerle sohbet eden Cinbir, daha sonra ilk hasadı yaptı.

Toplanan ve kilogramı 150 liradan satılan 10 kilogram erik, 100'er gramlık paketlere konularak Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere gönderildi.

"Hem iç hep de dış pazarda ciddi talep var"

Kaymakam Cinbir, hasadın ardından gazetecilere, tadımlık olarak ilk erik hasadını yaptıklarını söyledi.

Hasadın bereketli olmasını dileyen Cinbir, "Şu anda Silifke Göksu Vadisi'nde erikler birkaç gün sonra daha olgunlaşmış olacak ve inşallah ihracata hazır hale gelecek. İlçemiz Göksu Vadisi'nde 5 bin 500 dekar arazide açıkta da erik üretimi yapılıyor. 200 dekar alanda da kapalı seralarda erik üretiliyor. Eriğe hem iç hep de dış pazarda ciddi talep var." dedi.

"8 bin ton erik hasadı bekleniyor"

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da açık alanda ilk erik hasadının nisan ayında yapılacağını belirtti.

Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke'de çıktığını anlatan Doygun, "Bu nedenle de canı erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden ilçemize gelerek tadımlık olan bu eriklerden alıp gidiyorlar. İlçede erik üretimi Göksu Vadisi köylerinden yapılıyor. Bu yıl 8 bin ton erik hasadı bekliyoruz." diye konuştu.

Erik üreticisi Fatma Kucur da 3 dönüm serada 4 yıldır üretim yaptığını söyledi. 

İlk satış kilogramı 150 lira

İlk hasadı yaptıklarını anlatan Kucur, "İlk satışımızın kilogramını 150 liradan yaptık. İnşallah mahsullerimiz iyi olur ve güzel bir sezon geçiririz." ifadesini kullandı. 

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında ilk hasadı yapılan 10 kilogram erik, 100'er gramlık paketlere konularak başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çeşitli illere gönderildi. 

AA

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akgündüz Erdoğan'a seslendi: Haddinizi aşarak şer’î meselelerde fikir beyan etmeyiniz!

    Marmara İlahiyat'tan Erdoğan'a destek

    Sırplar 'Ermeni soykırımı' tasarısını reddetti

    Hollanda, Şahin'in ziyaretini iptal etti

    TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe sınırları içerisine girdi

    Cumhuriyet davası öncesi gerginlik

    Ticaret açığının yüzde 60'ı 3 ülkeden

    Otoparkların 24 saati 1 lira olacak

    AKP, kayıp silahların araştırılması önergesini reddetti

    92 eski öğretmene gözaltı kararı

    Özel hastanelerden SGK vurgunu!

    Sahile on binlerce deniz canlısı vurdu

    600 otobüs bugün kontak kapatıyor!

    'Türkiye-ABD teknik komitesi' ile ilgili ABD'den açıklama

    Trabzonspor'dan 'olağanüstü genel kurul' kararı

    Demokrasi ve hukuk daha da yara alır

    Allahu Ekber, Allahu Ekber

    Doğru insanı bulmak için doğru olmak lazım

    Temel haklar kötüye gidiyor

    Bu imtihan sadece mazlûmların değil, hepimizin imtihanı

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Bu imtihan sadece mazlûmların değil, hepimizin imtihanı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O manşet niye rahatsız etti?
    Genel

    92 eski öğretmene gözaltı kararı
    Genel

    Demokrasi ve hukuk daha da yara alır
    İslam YAŞAR

    Allahu Ekber, Allahu Ekber
    Genel

    Temel haklar kötüye gidiyor
    Genel

    AKP, kayıp silahların araştırılması önergesini reddetti
    Genel

    Doğru insanı bulmak için doğru olmak lazım
    Armağan Bahtiyar

    Oğlumla Konuşmalar (1)
    İnci Karaman

    Bir nar kıssası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.