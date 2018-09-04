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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Hatalı kur işlemleri iptal edilemez

04 Eylül 2018, Salı 17:19
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurucu üyesi Prof. Kemal Çevik, Halkbank’ın internet sitesinden gerçekleştirilen hatalı kur işlemlerinin iptal edilemeyeceğini savundu.

Çevik, yetkilileri istifaya davet etti.31 Ağustos gecesi, Halkbank’ın internet sitesinde 6.55’lik dolar kuru 3.72’den, 7.62’lik dolar kuru 4.32’den işlem görmüştü. 4,6 milyon dolarlık döviz alım-satım işlemi gerçekleştirilmişti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ‘ucuz dolar satışı‘nın geçersiz olduğunu açıklamıştı. Sözcü’den Deniz Ayhan’a konuşan Çevik, Arslan’ın ‘hatalı kurlardan yapılan işlemlerin iptal edildiğine’ dair beyanının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çevik, “Bankanın alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliği olmadığı yönündeki sözleri, ekonomi hukuku açısından geçersizdir” dedi. BDDK kurucu üyesi şöyle devam etti: “Sözleşme serbestisini anayasal ilke olarak benimsemiş hukuk devleti olma yolunda mesafe alma çabasında olan ülkemiz, pozitif hukuku alım-satım sözleşmelerinin tarafı olan döviz alıcılarının hakkını gasp edemez. Konuya acilen müdahale edilmelidir.”

 

Etiketler: halkbank, bddk
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