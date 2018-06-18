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19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Hayvan ithalatında rekor artış

18 Haziran 2018, Pazartesi 22:59
2017 yılında bir önceki yıla göre büyükbaş hayvan ithalatı yüzde 91 artarken, sadece küçükbaş hayvan ithalatının ise yüzde 4 bin 581 artış gösterdiği belirlendi.

Ajans Press, canlı hayvan ithalat ve ihracatına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajansın Et ve Süt Kurumu Sektör Raporu’nun yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılındaki büyükbaş hayvan ithalatı bir önceki yıla göre, yüzde 91, küçükbaş hayvan ithalatı ise yüzde 4 bin 581 artış gösterdi. 

Kilogram bazında toplam canlı hayvan ithalatının ise yüzde 98 arttığı gözlendi. 

Büyükbaş hayvan ithalatının artış sebebine bakıldığında da, daha çok besilik ithalatından kaynaklı olduğu görülürken, bu artışın yüzde 72 seviyelerinde olduğu saptandı. Kasaplık ithalatı ise büyükbaş için yüzde 397 artış gösterirken, damızlık küçükbaş ithalatının yüzde 757 yükseldiği tespit edildi.

İTHALAT YÜKSELİRKEN İHRACAT SIFIRA İNDİ

İncelemede, ithalat ve ihracat ile ilgili basına yansıyan haber adetleri belli oldu. 2017-2018 yılları arasında ithalat başlığı altında 52 bin 419 haber yansıması tespit edilirken, ihracat ile ilgili 185 bin 898 haber çıkışı saptandı. 2017 yılında yapılan büyükbaş ithalatının büyük bir bölümünün besilik olduğu saptanırken; yüzde 35’inin Uruguay, yüzde 19’unun Brezilya ve yüzde 9’unun da Çek Cumhuriyet’inden yapıldığı görüldü. Damızlık sığır ithalatının ise yüzde 30’u Almanya’dan gerçekleşirken, kasaplık sığır ithalatının yüzde 50’sinin Brezilya ve İspanya’dan yapıldığı tespit edildi. Buna karşın küçükbaş hayvan ithalatının yüzde 85’i Avustralya’dan temin edildi. Elde edilen veriler incelendiğinde, Türkiye’nin hayvancılıkta ithalat oranları bu denli yükselirken, hayvancılık ihracatınınhiç yapılmaması oldukça dikkat çekti.

Raporda, Türkiye’nin kırmızı et üretiminin de 2016 yılına göre yüzde 4 azaldığı tespit edilirken, 2017 yılında 1 milyon 126 bin tona düştüğü gözlendi. Böylelikle, büyükbaş eti üretimi de yüzde 7 azalarak 988 bin tona geriledi. Öte yandan küçükbaş eti üretimi yüzde 21 artarken 137 bin tona çıktığı saptandı.

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Canlı hayvan ithalatında yüzde 4581’lik artış

Etiketler: küçükbaş, büyükbaş, ithalat, ihracat
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