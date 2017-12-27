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27 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Hayvancılık bakanından Sudan’ın ‘ucuz et’ teklifine: Taşıma suyla değirmen dönmez

27 Aralık 2017, Çarşamba 11:17
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sudan’ın kilosu 4 dolardan (15 lira) et satma teklifi için, “Taşıma suyla değirmen dönmez” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde ziyaret ettiği Sudan, Türkiye’ye ‘kaliteli ucuz et’ dediği etin kilosunu en fazla 4 dolara satabileceğini duyurmuştu.

Bakan Fakıbaba, teklif için “3 dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur” derken, bunun pek önemli olmadığını söyledi.

Gerçek fiyatları yerli üreticinin maliyetinin yansıttığını aktaran bakan, “Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim” diye konuştu.

Fakıbaba şöyle devam etti: “Hep üreticinin yanında olduk. Türkiye’deki üreticiler bu işin ihracatını yapabilecek kapasitede olan insanlardır. Biz devlet olarak onlara destek verdiğimizde inanıyorum ki kısa sürede et ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke olacağız.”

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