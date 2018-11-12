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12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Hazine 1 milyar 961,1 milyon lira borçlandı

12 Kasım 2018, Pazartesi 21:14
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 19,87, bileşik faiz yüzde 19,73 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 560,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 100 milyon lira, net satış 82,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 350 milyon liralık teklifin 749,2 milyon lirasının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 875 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 151,1 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,05 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede basit faiz yüzde 16,95, bileşik faiz yüzde 17,67 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 845 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 70 milyon lira, net satış 78 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 500 milyon liralık teklifin 750 milyon lirasının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 343 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 150,4 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 1 milyar 961,1 milyon lira borçlandı.

AA

Etiketler: Hazine
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