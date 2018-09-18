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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Hazine 2 milyar lira borçlandı

18 Eylül 2018, Salı 16:07
Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 206,6 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz ve bileşik faiz yüzde 25,05 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 552 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 702 milyon lira, net satış 561,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 840 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 501 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 805,2 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 2 milyar 206,6 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz ve bileşik faiz yüzde 25,05 oldu.

 

AA

Etiketler: Türkiye, hazine, maliye, borç
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