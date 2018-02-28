Hazine, 3 ayda 15 milyar lira borçlanacak

Mart-mayıs dönenimde 15,1 milyar lira borçlanma planlayan Hazine, mart ayında 3 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine Müsteşarlığı, mart, nisan, mayıs ayları için iç borçlanma programını açıkladı.

Buna göre Hazine, mart-mayıs dönenimde 13,7 milyar TL iç borç servisine karşın 15,1 milyar TL borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.

Mart ayında toplam 6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını programlanmakta olan Hazine, nisan ayında toplam 3,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını programlıyor. Hazine, mayısta da toplam 3,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL'lik iç borçlanma yapacak.

Hazine'nin mart ayı ihale takvimi ise şu şekilde oldu:

Martta 3 tahvil ihalesi düzenleyeceğini açıklayan Hazine Müsteşarlığı; 13 Mart Salı günü 5 yıl (1.771 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 18 Ocak 2023 olacak. İhalede valör 14 Mart Çarşamba olarak belirlendi.

Hazine, 20 Mart Salı günü 2 yıl (602 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden, 10 yıl (3.640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili ilk kez ihraç edecek. 2 yıllık tahvilin itfası 13 Kasım 2019, 10 yıllık tahvilin 8 Mart 2028 olacak. İki tahvil için de valör 21 Mart Çarşamba olarak açıklandı. Tüm tahviller 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.