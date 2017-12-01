Hazine, 36 milyar lira borçlanacak

Hazine, önümüzdeki üç ayda toplam 32.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, iç piyasadan toplam 36 milyar lira borçlanacak.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, Hazine; Aralık ayında toplam 2.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 3.0 milyar liralık, Ocak ayında toplam 10.0 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 11.0 milyar liralık, Şubat ayında toplam 20.0 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 220 milyar liralık iç borçlanma yapacak. DHA

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