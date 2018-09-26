Hazine arazileri kiralanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, yerli üretiminin artırılması amacıyla ağaçlandırma, hayvancılık ile tıbbi, aromatik bitkiler ve süs bitkilerinin yetiştirilmesine ilişkin üç projeyle 64 ilde 41.7 milyon metrekare Hazine arazisi uygun koşullarda vatandaşlara kiralanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakanlıkça, Türkiye’deki orman alanlarını çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi kurarak erozyonu önlemek ve insanların daha yeşil, temiz ve güzel bir ortam içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine taşınmazlarının ağaçlandırma amaçlı kiralanmasına ilişkin uzun yıllardır teşvik veriliyor. Bu kapsamda ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin başta olmak üzere kavak, kızılağaç, okaliptüs, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya gibi türlerin yetiştirilmesi amacıyla Hazine taşınmazları üzerinde, kiralama bedeli dönüm başına yıllık 6 lira 75 kuruş olmak üzere 10 yıla kadar ağaçlandırma izni veriliyor.

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