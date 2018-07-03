"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

Haziran ayında enflasyon arttı

03 Temmuz 2018, Salı 11:48
Enflasyon, haziran ayında yüzde 2,61 artarken, yıllık bazda yüzde 15,39 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 2,61, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,03 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,71 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,49, yurt içi üretici fiyatları yüzde 16,57 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,61, Yİ-ÜFE yüzde 3,03 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 15,52, geçen yılın haziran ayına kıyasla da yüzde 23,71 arttı.

En yüksek fiyat artışı kuru soğanda

Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82,53 ile kuru soğanda oldu. Fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 63,34 ile patates, yüzde 57,72 ile havuç izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 57,28 ile sivri biber, yüzde 50,23 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 35,32 ile limon, yüzde 32,27 ile internet ücreti, yüzde 23,59 ile domates, yüzde 14,99 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,84 ile yeşil soğan yer aldı.

TÜFE arttı

TÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, haberleşmede yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında yüzde 2,24, eğlence ve kültürde yüzde 2,16 artış kaydedildi. 

Haziranda ana harcama grupları itibarıyla düşüş gösteren tek grup yüzde 1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu. 

Yıllık değişimler 

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 24,26 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 18,91 ile ev eşyası, yüzde 18,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,79 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 13,30 ile lokanta ve oteller izledi. 

Geçen ay endekste kapsanan 407 maddeden 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kayıtlara geçti.

Yİ-ÜFE yükseldi

Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,57 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,44, imalat sanayisi sektöründe yüzde 3,16, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,97 ve su sektöründe yüzde 1,20 artış olarak gerçekleşti. 

Haziranda bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 15,09 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 6,87 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 5,18 ile elektrikli teçhizat olarak kayıtlara geçti. Kömür ve linyit ise bir önceki aya göre yüzde 0,24 düşüş gösterdi.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre haziranda aylık ve yıllık en fazla artış enerjide görüldü. 

Yıllık bazda fiyatlar artış gösterdi

Haziranda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 15,39 artış kaydetti. 

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,69 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 12,58 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 17,38 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 17,21 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" ve yüzde 17,05 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" izledi. 

En düşük fiyat artışı ise yüzde 13,99 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti.

AA

Etiketler: enflasyon, TÜFE, ÜFE, fiyat, ekonomi
Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Haziran ayında enflasyon arttı

    AKP sözcüsü Ünal'dan yerel seçim ve basın özgürlüğü açıklaması

    Ekonomist Daron Acemoğlu: Ekonomide hızlı bir iyileşme mümkün değil

    Filistin'in bağımsızlığı İsrail'in adaletsiz uygulamalarıyla zedeleniyor

    Medya nereye gidiyor?

    Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım

    İnancımız bunu gerektiriyor

    Soma davası için son çağrı

    İhracat da ithalat da azaldı

    Yeni sistem öğrencileri zorladı

    Ermenistan: Türk-Ermeni ilişkilerinde herhangi bir gelişme beklenmiyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pervin Buldan'a kişisel bir tehdidim olmadı

    Belçika geriden gelerek çeyrek finale adını yazdırdı

    Suudi Arabistan'dan İsrail'e 'Gazze' uyarısı

    Mazbatasını alan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan önemli açıklamalar

    ABD vatandaşı emekli asker Müslüman oldu

    UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı

    Muharrem İnce 24 Haziran akşamı ile ilgili açıklamalarda bulundu

    Almanya hükümetindeki 'göçmen' çatlağı büyüyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Yaranmak yaramıyor
    Risale-i Nur'dan

    Gazeteler, vazifelerini hakkıyla yapmalı
    Genel

    O'nu bulan her şeyi bulur
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya’yı görünür kılmak
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 1
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İyi Parti ve demokratlar
    Genel

    Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yaşanmış hayat hikâyesi
    Cevher İLHAN

    Kandil ne oldu?
    Genel

    27 Mayıs’ta ihraç edilmişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.