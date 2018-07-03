Haziran ayında enflasyon arttı

Enflasyon, haziran ayında yüzde 2,61 artarken, yıllık bazda yüzde 15,39 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 2,61, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,03 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,71 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,49, yurt içi üretici fiyatları yüzde 16,57 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,61, Yİ-ÜFE yüzde 3,03 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 15,52, geçen yılın haziran ayına kıyasla da yüzde 23,71 arttı.

En yüksek fiyat artışı kuru soğanda

Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82,53 ile kuru soğanda oldu. Fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 63,34 ile patates, yüzde 57,72 ile havuç izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 57,28 ile sivri biber, yüzde 50,23 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 35,32 ile limon, yüzde 32,27 ile internet ücreti, yüzde 23,59 ile domates, yüzde 14,99 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,84 ile yeşil soğan yer aldı.

TÜFE arttı

TÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, haberleşmede yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında yüzde 2,24, eğlence ve kültürde yüzde 2,16 artış kaydedildi.

Haziranda ana harcama grupları itibarıyla düşüş gösteren tek grup yüzde 1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 24,26 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 18,91 ile ev eşyası, yüzde 18,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,79 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 13,30 ile lokanta ve oteller izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 407 maddeden 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kayıtlara geçti.

Yİ-ÜFE yükseldi

Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,57 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,44, imalat sanayisi sektöründe yüzde 3,16, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,97 ve su sektöründe yüzde 1,20 artış olarak gerçekleşti.

Haziranda bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 15,09 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 6,87 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 5,18 ile elektrikli teçhizat olarak kayıtlara geçti. Kömür ve linyit ise bir önceki aya göre yüzde 0,24 düşüş gösterdi.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre haziranda aylık ve yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

Yıllık bazda fiyatlar artış gösterdi

Haziranda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 15,39 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,69 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 12,58 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 17,38 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 17,21 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" ve yüzde 17,05 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 13,99 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti.